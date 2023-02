«Non l’ho mai fatto finora…», Amadeus annuncia le prime novità sul prossimo Sanremo: primo spoiler da Fiorello – Il video (Di martedì 21 febbraio 2023) Il sipario sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo è calato da poco più di 10 giorni. E mentre proseguono le polemiche, il direttore artistico della kermesse ha già aperto le danze in vista della 74esima edizione. Per Amadeus si tratterà del quinto (e ultimo) Festival consecutivo nel ruolo di direttore artistico e conduttore dello show. E al suo fianco ci sarà Fiorello, l’inseparabile amico con cui ha condiviso il palco durante la prima edizione in qualità di conduttore. Lo showman siciliano, durante la diretta odierna di “Viva Rai2“, ha spiegato perché tornerà a Sanremo: «Abbiamo iniziato insieme la prima edizione e non potrò mancare alla fine del quinto Festival». Durante la trasmissione è stata trasmessa una clip in cui Amadeus, dal camerino della trasmissione “I soliti ignoti“, ha promesso ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) Il sipario sulla 73esima edizione del Festival diè calato da poco più di 10 giorni. E mentre proseguono le polemiche, il direttore artistico della kermesse ha già aperto le danze in vista della 74esima edizione. Persi tratterà del quinto (e ultimo) Festival consecutivo nel ruolo di direttore artistico e conduttore dello show. E al suo fianco ci sarà, l’inseparabile amico con cui ha condiviso il palco durante la prima edizione in qualità di conduttore. Lo showman siciliano, durante la diretta odierna di “Viva Rai2“, ha spiegato perché tornerà a: «Abbiamo iniziato insieme la prima edizione e non potrò mancare alla fine del quinto Festival». Durante la trasmissione è stata trasmessa una clip in cui, dal camerino della trasmissione “I soliti ignoti“, ha promesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #MarcoMengoni 'Da Morandi ho ricevuto un grande consiglio: non esagerare. Quando sei sul palco ti viene da esagerar… - ricpuglisi : Titolo su @repubblica [no, non l'ho scritto io]: 'Pd, Bonaccini o Schlein? Così si schierano scrittori, attori, ch… - LoPsihologo : Ho comprato una felpa bellissima da 39.99 a 19.99, un vero affare! Ma poi mi sono accorto che... Come quando gonfi… - LoreMonta : @lapoelkann_ ho contratto a tempo ind, 10/11h giorno (pagate 8 e sabato non pagato).Opero su robot cnc da autodidat… - Zamberlett : RT @CARLA78120656: EGREGIA GIORGIA MELONI,VORREMMO SAPERE ESATTAMENTE QUANTO UNA GUERRA DA NOI NON VOLUTA,semmai sponsorizzata da un rachit… -