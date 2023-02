“Non gli hanno mai bombardato casa”. L’attacco di Zelensky a Berlusconi – LIVE (Di martedì 21 febbraio 2023) Parla Vladimir Putin e Biden risponde. Il tutto mentre Meloni è in viaggio in Ucraina e incontra Zelensky, che entra a gamba tesa sul governo italiano con una critica neppure troppo velata a Silvio Berlusconi. Il discorso di Putin A un anno dall’avvio della cosiddetta “operazione speciale” in Ucraina. A un anno dall’invasione, dalle truppe che sbarcano alle porte di Kiev, a un anno dalla ritirata dalla capitale, dall’inizio di un conflitto di posizione nel Donbass. E poi le sanzioni, l’isolamento internazionale, il gas alle stelle, gli attentati a Daria Dugina e al ponte di Crimea, la conquista di Mariupol e l’indietreggiare da Kherson. Parla Putin, oggi, di fronte all’Assemblea federale. E lo fa il giorno successivo alla storica visita di Joe Biden a Kiev per abbracciare Volodymyr Zelensky. Un viaggio organizzato in gran segreto ma di ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 21 febbraio 2023) Parla Vladimir Putin e Biden risponde. Il tutto mentre Meloni è in viaggio in Ucraina e incontra, che entra a gamba tesa sul governo italiano con una critica neppure troppo velata a Silvio. Il discorso di Putin A un anno dall’avvio della cosiddetta “operazione speciale” in Ucraina. A un anno dall’invasione, dalle truppe che sbarcano alle porte di Kiev, a un anno dalla ritirata dalla capitale, dall’inizio di un conflitto di posizione nel Donbass. E poi le sanzioni, l’isolamento internazionale, il gas alle stelle, gli attentati a Daria Dugina e al ponte di Crimea, la conquista di Mariupol e l’indietreggiare da Kherson. Parla Putin, oggi, di fronte all’Assemblea federale. E lo fa il giorno successivo alla storica visita di Joe Biden a Kiev per abbracciare Volodymyr. Un viaggio organizzato in gran segreto ma di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : “La previsioni degli USA sull’invasione russa dell’Ucraina sono delle cavolate”; “ Gli USA non sosterranno l’Ucrain… - lucasofri : La storia non si ripete ma ci sono illuminanti similitudini tra gli industriali italiani che pagarono gli squadrist… - GassmanGassmann : Sta spegnendosi Jimmy Carter, 39mo Presidente degli Stati Uniti. Forse il Presidente più sottovalutato della storia… - MARIANN00937841 : RT @therealsharol: Ve l’ho detto che se vanno nell’armadio del pony c’è El Dorado ?? questa si è fregata le bottiglie e adesso le passano ne… - Satryland59 : RT @PBerizzi: Ignazio La Russa, presidente del Senato, dice che gli piacerebbe scherzare sul fascismo. No #LaRussa, su un regime criminale… -