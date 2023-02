“Non è uno schiaffo”. Guerzoni difende Meloni: le conseguenze delle parole di Zelensky (Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Volodymyr Zelensky su Silvio Berlusconi nella conferenza stampa congiunta con Giorgia Meloni sono al centro della puntata del 21 febbraio di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber. Per farlo è ospite Monica Guerzoni, giornalista del Corriere della Sera inviata a Kiev per il viaggio del premier: “Quella frase non era certo uno schiaffo a Meloni, della quale Zelensky ha apprezzato la presenza a Kiev oltre al sesto e al settimo pacchetto di armi all'Ucraina. Non era uno schiaffo a Meloni, era sicuramente uno sfogo molto di pancia e di cuore, molto intenso e sicuramente spiazzante per la presidente del Consiglio. Le uscite di Berlusconi, reiterate in più occasioni, sono rimaste un affronto per ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Ledi Volodymyrsu Silvio Berlusconi nella conferenza stampa congiunta con Giorgiasono al centro della puntata del 21 febbraio di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber. Per farlo è ospite Monica, giornalista del Corriere della Sera inviata a Kiev per il viaggio del premier: “Quella frase non era certo uno, della qualeha apprezzato la presenza a Kiev oltre al sesto e al settimo pacchetto di armi all'Ucraina. Non era uno, era sicuramente uno sfogo molto di pancia e di cuore, molto intenso e sicuramente spiazzante per la presidente del Consiglio. Le uscite di Berlusconi, reiterate in più occasioni, sono rimaste un affronto per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorepregliasco : Ecco, questo mi sembra uno di quei rari casi in cui è giusto giudicare un libro dalla copertina. E scegliere di non… - CarloCalenda : Domanda: ma uno un pelo più istituzionale e meno fascio non lo avevate a disposizione @GiorgiaMeloni? - borghi_claudio : Quelli che dicono che il superbonus era in ogni caso una misura espansiva forse non hanno capito che anche supponen… - FlavioBertolin8 : @dagia97 @Fedez Analfabeta che quando non sa che cosa dire insulta, perchè non dispone di uno straccio di dialettic… - RosellaLara19 : @ApolideL Ho avuto un flirt con uno simile e mi piacevano troppo i suoi peli, a prescindere dai soldi che non aveva -