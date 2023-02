"Non è mai successo prima". Amadeus pensa già a Sanremo 2024 (Di martedì 21 febbraio 2023) Archiviato Sanremo 2023, Amadeus promette nuove anticipazioni su Viva Rai2 per il prossimo Festival già dai prossimi giorni Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Archiviato2023,promette nuove anticipazioni su Viva Rai2 per il prossimo Festival già dai prossimi giorni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GassmanGassmann : Sta spegnendosi Jimmy Carter, 39mo Presidente degli Stati Uniti. Forse il Presidente più sottovalutato della storia… - alecattelan : Il vincitore di #Sanremo2023 a #staseracecattelan ? Ci vediamo in seconda serata su @RaiDue e in streaming su… - teatrolafenice : ? «Chi non ride mai non è una persona seria» (Charlie Chaplin). Buongiorno a tutti! #20febbraio - GustavoSetti7 : RT @MarcoFattorini: Zelensky: «La casa di Berlusconi non è mai stata bombardata, non sono mai arrivati con i carri armati nel suo giardino,… - Edy28314928 : @tuseicomeme Però non lo ascoltate mai bene. È rimasto male per le parole dette da Antonella io sto bene, sono sere… -