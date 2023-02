Non è Angela Celentano, negativo test dna sulla ragazza sudamericana . I genitori: "Non smettiamo di sperare" (Di martedì 21 febbraio 2023) Hanno la stessa voglia sulla schiena ma lei non è Angela Celentano. Sono purtroppo negativi i test del dna sulla ragazza sudamericana "attenzionata" che si sperava fosse la bambina. A renderlo noto è ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 febbraio 2023) Hanno la stessa vogliaschiena ma lei non è. Sono purtroppo negativi idel dna"attenzionata" che si sperava fosse la bambina. A renderlo noto è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattino5 : ?? ++ Caso #AngelaCelentano, esito del DNA NEGATIVO: la ragazza sudamericana non è Angela ++ #Mattino5 - fanpage : ?? Angela Celentano non è la ragazza venezuelana. Negativo il test del Dna - saintone79 : RT @debora_ergas: #AngelaCelentano Ci abbiamo sperato, forse ci siamo illusi... Test comparazione DNA negativo. Non è Angela la donna vene… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: La ragazza sudamericana non è Angela Celentano. L'annuncio dell'avvocato: 'Purtroppo non c'è corrispondenza genetica'… - AOnewsIT : La gara di oggi è stata vinta per 66m: ?? 10:07 Il Messaggero: Angela Celentano, test del Dna negativo.… ?? 11:13 Le… -