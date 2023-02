“Non è Angela Celentano”: negativo il test del Dna sulla ragazza venezuelana (Di martedì 21 febbraio 2023) Niente di fatto. Angela Celentano non è la ragazza venezuelana che è stata sottoposta al test del Dna nei giorni scorsi. Il test sulla giovane sudamericana che si riteneva potesse essere la ragazza sparita il 10 agosto 1996 sul Monte Faito (Napoli) è risultato negativo “Purtroppo non vi è corrispondenza genetica con quello dei genitori” è il comunicato dell’avvocato Luigi Ferrandino e del team di consulenti. Per mamma Maria e papà Catello è l’ennesima speranza infranta di riabbracciare la loro figlia sparita nel nulla quasi 27 anni fa. Le parole dell’avvocato Ferrandino, legale della famiglia Celentano, che coordina una squadra di consulenti composta dall’avvocato Enrica Visconti, dal generale Luciano Garofano e dal ... Leggi su tpi (Di martedì 21 febbraio 2023) Niente di fatto.non è lache è stata sottoposta aldel Dna nei giorni scorsi. Ilgiovane sudamericana che si riteneva potesse essere lasparita il 10 agosto 1996 sul Monte Faito (Napoli) è risultato“Purtroppo non vi è corrispondenza genetica con quello dei genitori” è il comunicato dell’avvocato Luigi Ferrandino e del team di consulenti. Per mamma Maria e papà Catello è l’ennesima speranza infranta di riabbracciare la loro figlia sparita nel nulla quasi 27 anni fa. Le parole dell’avvocato Ferrandino, legale della famiglia, che coordina una squadra di consulenti composta dall’avvocato Enrica Visconti, dal generale Luciano Garofano e dal ...

