"Non è Angela Celentano". Il test del Dna spegne le speranze (Di martedì 21 febbraio 2023) Il test genetico tra la modella sudamericana e i genitori di Angela Celentano ha dato esito negativo. Il papà: "Continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa" Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilgenetico tra la modella sudamericana e i genitori diha dato esito negativo. Il papà: "Continueremo nelle nostre ricerche e qualunque altra segnalazione meritevole di approfondimento verrà percorsa"

