Non ci crederai, ma la Porta del Paradiso esiste davvero in cima a 999 gradini: come raggiungerla (Di martedì 21 febbraio 2023) La Porta del Paradiso è uno spettacolare luogo naturale che, secondo le credenze, condurrebbe direttamente nell'aldilà. L'uomo ha sempre avuto una particolare attrazione per tutto ciò che riguarda l'infinito, l'assoluto, la vita dopo la morte e l'eternità. Nel corso dei millenni questa insopprimibile attrazione è stata concretizzata in strutture religiose, opere artistiche e architettoniche assolutamente straordinarie e ce n'è una che vale davvero una menzione particolare. Una famosissima Porta del Paradiso si trova in Cina – (Credits: Instagram @themuffa) – Grantennistoscana.itSi tratta della Porta del Paradiso, che si trova in Cina, non lontano dalla città di Zhangjiajie e sulla cima del Mont Tianmen.

