Non c’è pace per Turchia e Siria: nuove scosse e altri morti (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb – Turchia e Siria non trovano pace nel conteggio dei morti del sisma che li ha colpiti ormai due settimane fa. Adesso i due Paesi si trovano ad affrontare nuove scosse di terremoto, più leggere ma ancora una volta letali. Turchia e Siria, nuove scosse e altri morti Magnitudo 6.4 e 5.8 ad Hatay, nel sud est della Turchia, al confine con la Siria, come riporta Tgcom24. Meno forti dei quasi 8 di due settimane fa, ma produttive di ulteriori drammi. Il ministro dell’Interno Suleyman Soylu ha dichiarato che tre persone hanno perso la vita e ha sottolineato la presenza di 213 “nuovi” feriti. Non meglio è andata alla Siria, che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb –non trovanonel conteggio deidel sisma che li ha colpiti ormai due settimane fa. Adesso i due Paesi si trovano ad affrontaredi terremoto, più leggere ma ancora una volta letali.Magnitudo 6.4 e 5.8 ad Hatay, nel sud est della, al confine con la, come riporta Tgcom24. Meno forti dei quasi 8 di due settimane fa, ma produttive di ulteriori drammi. Il ministro dell’Interno Suleyman Soylu ha dichiarato che tre persone hanno perso la vita e ha sottolineato la presenza di 213 “nuovi” feriti. Non meglio è andata alla, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Zelensky al Corriere: «C’è una parte significativa della popolazione che è indifferente, che teme la guerra, il cos… - SusannaCeccardi : In una storia su Ig, #Fedez insulta il direttore di Fuori dal Coro con offese indecenti e affermazioni come “teste… - NicolaPorro : Ogni# violenza è sempre da condannare. Però abbiamo indagato un po' e sulla scuola di #Firenze c'è qualcosa che non… - Ikigai42493571 : @gspazianitesta @Confedilizia_ Francamente mi sembra soluzione saggia: non c'è acqua x squali ! - Nanoalto : RT @DeerEwan: Non c'è una sola persona in questo governo che non sia imbarazzante, ridicola e totalmente inadeguata al ruolo istituzionale… -