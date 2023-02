Nomine, la Lega alza il tiro su Eni ed Enel (Di martedì 21 febbraio 2023) A pochi giorni dalle Nomine dei vertici delle partecipate pubbliche, i partiti affilano le armi, e soprattutto nel Centrodestra si alza un muro per impedire che Giorgia Meloni faccia proprie tutte le poltrone. Questo, perlomeno, è quanto si annusa nell’aria, soprattutto dopo il licenziamento del direttore generale del Ministero dell’Economia, Alessandro Rivera, e l’accentramento dei dossier direttamente a Palazzo Chigi. Chiesto il cambio dei vertici di Enel e Eni nonostante i risultati. Sulla partita delle Nomine Forza Italia teme che FdI prenda tutto Perciò qualche giorno fa era stato Silvio Berlusconi a far sapere di attendersi il diritto di nomina dell’Ad di una delle grandi aziende (si è ipotizzato l’Enel con un difficile ritorno di Paolo Scaroni, attualmente, tra le altre cose, presidente del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) A pochi giorni dalledei vertici delle partecipate pubbliche, i partiti affilano le armi, e soprattutto nel Centrodestra siun muro per impedire che Giorgia Meloni faccia proprie tutte le poltrone. Questo, perlomeno, è quanto si annusa nell’aria, soprattutto dopo il licenziamento del direttore generale del Ministero dell’Economia, Alessandro Rivera, e l’accentramento dei dossier direttamente a Palazzo Chigi. Chiesto il cambio dei vertici die Eni nonostante i risultati. Sulla partita delleForza Italia teme che FdI prenda tutto Perciò qualche giorno fa era stato Silvio Berlusconi a far sapere di attendersi il diritto di nomina dell’Ad di una delle grandi aziende (si è ipotizzato l’con un difficile ritorno di Paolo Scaroni, attualmente, tra le altre cose, presidente del ...

