Nomine | Alberto Clò | Eni | Enel e Terna | discontinuità può portare inefficienze

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "La continuità nel settore dell'energia è un prerequisito mentre lapuòade determinare dei contraccolpi". Ad affermarlo all'Adnkronos è il direttore della Rivista Energia,Clò, commentando le grandi manovre in vista delledelle partecipate pubbliche energetiche come Eni,. Per quanto riguarda l'Eni, in particolare, sottolinea l'ex ministro dell'Industria, "ci sono tanti dossier aperti, dall'Algeria al Mozambico. Anche se arriva Rambo non è detto che sia capace immediatamente di risolvere le cose. Ci sono effetti di lungo periodo che non si esauriscono nel breve", osserva Clò. "Le competenze sono importanti ma c'è anche il rischio che si aprano delle parentesi che non si sa come ...