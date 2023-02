NoiPa cedolino marzo 2023: arriva un’altra notizia poco positiva (Di martedì 21 febbraio 2023) Per la terza mensilità dell’anno, sembrava tutto pronto per l’aumento dell’1,5% dello stipendio lordo, legato alla legge di Bilancio del 2023. E invece, anche questa volta, sembra tutto pronto a saltare. La motivazione risiederebbe, per l’ennesima volta, in ritardi tecnici, a cui si aggiungono altre note giuridiche da risolvere. Lo spiega il funzionario Duilio Mazzotti sul gruppo Facebook dedicato a NoiPa. NoiPa non è stato ancora autorizzato a liquidare l’assegno accessorio temporaneo su 13 mensilità previsto dalla legge finanziaria. I motivi sarebbero prettamente tecnico-giuridici legati al concetto di “accessorio” dove sono presenti due scuole di pensiero. Liquidato direttamente in busta paga assimilato alla retribuzione accessoria fissa e continuativa (es. indennità di amministrazione o retribuzione professionale docenti ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 21 febbraio 2023) Per la terza mensilità dell’anno, sembrava tutto pronto per l’aumento dell’1,5% dello stipendio lordo, legato alla legge di Bilancio del. E invece, anche questa volta, sembra tutto pronto a saltare. La motivazione risiederebbe, per l’ennesima volta, in ritardi tecnici, a cui si aggiungono altre note giuridiche da risolvere. Lo spiega il funzionario Duilio Mazzotti sul gruppo Facebook dedicato anon è stato ancora autorizzato a liquidare l’assegno accessorio temporaneo su 13 mensilità previsto dalla legge finanziaria. I motivi sarebbero prettamente tecnico-giuridici legati al concetto di “accessorio” dove sono presenti due scuole di pensiero. Liquidato direttamente in busta paga assimilato alla retribuzione accessoria fissa e continuativa (es. indennità di amministrazione o retribuzione professionale docenti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : NoiPa cedolino marzo 2023: arriva un’altra notizia poco positiva - #NoiPa #cedolino #marzo #2023: #arriva - AdiraiIt : #Economia #CedolinoMarzo #NoiPa Noipa cedolino stipendi PA Marzo 2023 è online dall’ultima settimana del mese… - supermax : RT @orizzontescuola: Stipendio febbraio 2023, su NoiPa c’è il cedolino. E’ il mese di conguaglio, nuova indennità di vacanza contrattuale,… - SISAsindacato : Stipendio febbraio 2023: il cedolino è già visibile su NoiPA per docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato… - baronemarco80 : Un disastro...altro che conguaglio ??????...come non averlo preso quasi... già stipendi bassi, poi arrivano pure le ma… -