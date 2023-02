Noi cittadini per un mondo sostenibile: un esempio di UdA, per il I Ciclo, per pensare sostenibile (Di martedì 21 febbraio 2023) Un curriculum e un percorso d’istruzione che preparino gli studenti a diventare campioni della sostenibilità sono certamente la linfa vitale di scuole che intendano definirsi e classificarsi come sane, eque e, principalmente, sostenibili. Ma per ottenere ciò non possiamo costruire percorsi virtuosi a partire da un “normale” curriculum basato sui libri di testo. Nelle scuole “sostenibili” e che guardano all’ambiente con grande e rinnovata attenzione il curriculum deve essere, necessariamente, pratico, mentale e obbligatoriamente culturalmente rilevante; deve essere (o dovrebbe essere) cioè in grado di consentire agli studenti di progettare soluzioni a problemi reali nelle loro comunità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 21 febbraio 2023) Un curriculum e un percorso d’istruzione che preparino gli studenti a diventare campioni della sostenibilità sono certamente la linfa vitale di scuole che intendano definirsi e classificarsi come sane, eque e, principalmente, sostenibili. Ma per ottenere ciò non possiamo costruire percorsi virtuosi a partire da un “normale” curriculum basato sui libri di testo. Nelle scuole “sostenibili” e che guardano all’ambiente con grande e rinnovata attenzione il curriculum deve essere, necessariamente, pratico, mentale e obbligatoriamente culturalmente rilevante; deve essere (o dovrebbe essere) cioè in grado di consentire agli studenti di progettare soluzioni a problemi reali nelle loro comunità. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : S.Pozdniakov,il presidente del Comitato olimpico????:“Dal nostro punto di vista,noi,i cittadini del nostro Paese,cred… - vditrapani : La vertenza delle giornaliste e dei giornalisti del gruppo Gedi riguarda tutti noi: l'informazione non è merce, ma… - orizzontescuola : Noi cittadini per un mondo sostenibile: un esempio di UdA, per il I Ciclo, per pensare sostenibile - JPCK72 : RT @bx1ale_cia: In compenso però non ci sono i soldi(x noi) per terrazzare le montagne, pulire i fiumi, rinforzare gli argini, abbattere e… - FuddausS : @rtl1025 @DavideGiac Dott. Giacalone le confermo che forse per voi media il problema clandestini e sbarchi va e vie… -