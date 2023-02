No retreat | baby | no surrender

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 21 febbraio 2023) Venerdì notte, 24 febbraio, andrà in scena No Surrender, PPV targato Impact, ma anche storica canzone di Bruce Springsteen. Non è uno dei quattro eventi più importanti dell’anno, eppure i match in questione sono tanti, ben 9. Il più importante sarà quello per l’Impact World Title, tra Josh Alexander e Rich Swann. Sarà il classico bel match ma scontato, poco altro da dire. Il calcio in faccia di Rich ai danni del campione è stata l’unica miccia tra i due. Sarà interessante vedere se giovedì notte ci sarà qualche altro screzio, ma vedendo come prepara Impact le puntate pre-PPV non mi farei grosse aspettative. La cosa che più mi aspetto da questo match è il post, sperando ci regali qualche suggerimento per Sacrifice, dove mi auguro ci sia uno sfidante davvero temibile per il canadese. L’altro match titolato, ma lato femminile, è quello tra Mickie James e Masha Slamovich. In poco ...