No! Questo video non ha niente a che vedere con il recente deragliamento di un treno in Ohio (Di martedì 21 febbraio 2023) All’inizio di febbraio a East Palestine, paese vicino alla città americana di Pittsburgh (in Ohio), è deragliato un treno che trasportava anche cloruro di vinile. Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha affermato che 20 carrozze, di cui 10 deragliate, trasportavano materiali pericolosi. Il carico ha preso fuoco dando origine a nubi tossiche che hanno reso necessario evacuare gli abitanti del luogo. Solo due giorni più tardi, questi ultimi hanno avuto il permesso di rientrare nelle abitazioni. L’incidente, dall’altra parte dell’oceano, ha destato scalpore e preoccupazione. E ispirato una bufala, basata su un vecchio video. Per chi ha fretta: Circola un video di sette minuti che, secondo alcuni utenti, sarebbe collegato al deragliamento di un treno avvenuto in ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023) All’inizio di febbraio a East Palestine, paese vicino alla città americana di Pittsburgh (in), è deragliato unche trasportava anche cloruro di vinile. Il National Transportation Safety Board (NTSB) ha affermato che 20 carrozze, di cui 10 deragliate, trasportavano materiali pericolosi. Il carico ha preso fuoco dando origine a nubi tossiche che hanno reso necessario evacuare gli abitanti del luogo. Solo due giorni più tardi, questi ultimi hanno avuto il permesso di rientrare nelle abitazioni. L’incidente, dall’altra parte dell’oceano, ha destato scalpore e preoccupazione. E ispirato una bufala, basata su un vecchio. Per chi ha fretta: Circola undi sette minuti che, secondo alcuni utenti, sarebbe collegato aldi unavvenuto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Rapporto Export/GDP: In caso di #decoupling su commercio estero, secondo voi 1) Quali sono i paesi che più soffri… - _Nico_Piro_ : #14febbraio il primo partito a Roma è l’astensione (67%). I sondaggi raccontano di un Paese che chiede #pace e dice… - peppeprovenzano : Il Gov Meloni è il peggiore di sempre. Nel @pdnetwork c’è chi pensa di no? È il Gov delle disuguaglianze, come si… - Siciliano741 : Un'assessore che si presenta impreparata alle interpellanze parlamentari. Questo il CDX al governo della Sicilia. A… - TizBatt3 : RT @dessere88fenice: Il pugno duro del popolo tedesco “Politica e media mano nella mano- Questo sta danneggiando il nostro Paese, no alle… -