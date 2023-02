Nissan | versione speciale Ariya e-4Orce Pole to Pole

(Di martedì 21 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) –e il teamtopresentano ladie-, la prima vettura 100% elettrica che viaggerà per 27.000 km dal Polo Nord al Polo Sud.Messa a punto da un team di tecnicicon il supporto di Arctic Trucks – società specializzata nell’allestimento di veicoli per spedizioni polari –affronterà ghiacciai, valichi montuosi, dune nel deserto, sfidando temperature comprese tra i -30°C e i 30°C.Il motore, la batteria e la trazione integrale e-non sono stati modificati, avendo già la potenza e la versatilità per affrontare questa straordinaria avventura. La parte esterna, invece, ...

