Nio - Battery swap, i cinesi ci credono (Di martedì 21 febbraio 2023) La startup cinese di veicoli elettrici Nio prevede di realizzare mille stazioni di sostituzione delle batterie in Cina nel corso del 2023. Dimostrando di credere fortemente in questa soluzione, almeno per il suo mercato domestico: una strada scartata, invece, da molti costruttori globali, Tesla compresa, che pure lo aveva sperimentato circa dieci anni fa, abbandonandolo poi per la serie di problemi che lo "swap" presentava in vista di un utilizzo su vasta scala. Tornando a Nio, in questo modo, il numero totale di strutture di "cambio al volo" del pacco batterie salirebbe a 2.300 entro la fine dell'anno. A svelarlo è stato lo stesso fondatore e presidente del marchio, William Li, il quale prevede di realizzare 400 stazioni di scambio di batterie lungo le autostrade e 600 nelle aree urbane, ponendo la massima attenzione nei confronti delle città e delle contee di terzo e ... Leggi su quattroruote (Di martedì 21 febbraio 2023) La startup cinese di veicoli elettrici Nio prevede di realizzare mille stazioni di sostituzione delle batterie in Cina nel corso del 2023. Dimostrando di credere fortemente in questa soluzione, almeno per il suo mercato domestico: una strada scartata, invece, da molti costruttori globali, Tesla compresa, che pure lo aveva sperimentato circa dieci anni fa, abbandonandolo poi per la serie di problemi che lo "" presentava in vista di un utilizzo su vasta scala. Tornando a Nio, in questo modo, il numero totale di strutture di "cambio al volo" del pacco batterie salirebbe a 2.300 entro la fine dell'anno. A svelarlo è stato lo stesso fondatore e presidente del marchio, William Li, il quale prevede di realizzare 400 stazioni di scambio di batterie lungo le autostrade e 600 nelle aree urbane, ponendo la massima attenzione nei confronti delle città e delle contee di terzo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Asgard_Hydra : NIO, in arrivo 120 stazioni di battery swap in Europa - HDblog : NIO, 120 stazioni per il battery swap in Europa entro la fine del 2023 - uncletomablogZ : @EMastagni @MTuriddu E tu quale realtà conosci? Questo lo conosci? - uncletomablogZ : NIO, 120 stazioni per il battery swap in Europa entro la fine del 2023 - Davide47748710 : @StranoAlex @gianner Questo è il modello di business di NIO in Cina (il cosiddetto battery swap). Dovrebbe però ess… -