"Niente Europa per la Juve" La bomba fa impazzire i social (Di martedì 21 febbraio 2023) La situazione in casa Juventus non è per nulla rosea e per alcuni il futuro dei bianconeri è già scritto prescindere dal finale di stagione. Essere antiJuventini per qualcuno è diventato a tutti gli effetti una professione, dimostrando in tante circostanze di essere praticamente accecati dall'odio e dal rancore nei confronti di questa grande società. Che ci siano stati dei problemi e non tutto sia andato per il verso giusto nell'ultimo periodo è assolutamente chiaro e pacifico, ma ciò non vuol dire assolutamente che sia già tutto segnato come dice Paolo Ziliani. So bene come tanti tifosi della Vecchia Signora ormai non leggano nemmeno più le sue dichiarazioni, atte come sempre a screditare i colori bianconeri, ma di recente ha voluto sganciare una vera e propria bomba a orologeria riguardo al futuro europeo della squadra di ...

