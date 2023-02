"Niente doccia, spendi troppo". Ma per le toghe è reato: condannato il marito (Di martedì 21 febbraio 2023) Col tempo, la donna si era isolata, accusando anche i classici disturbi da stress post-traumatico. Troppe le vessazioni e le limitazioni imposte, dalla carta igienica da usare fino alle docce contate alla settimana Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) Col tempo, la donna si era isolata, accusando anche i classici disturbi da stress post-traumatico. Troppe le vessazioni e le limitazioni imposte, dalla carta igienica da usare fino alle docce contate alla settimana

