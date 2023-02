Nicolodi: "L' Eintracht è una buona squadra, il Napoli non parte battuto con nessuno" (Di martedì 21 febbraio 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Pietro Nicolodi, telecronista Sky, ecco le sue parole: "Stasera sicuramente l’Eintracht starà molto attento perché ha visto le partite del Napoli. L’Eintracht in Europa mostra spesso una faccia diversa rispetto alla Bundesliga, ricordiamo che ha vinto l’Europa League l’anno scorso. Non penso parta all’assalto scriteriato, perché rischierebbe di prenderne molti in contropiede. È una buona squadra, ma non di fenomeni. Kolo Muani è l’arma in più dei tedeschi. Se il Napoli gioca come sa fare, la porta a casa. Però le previsioni nel calcio contano zero perché basta un episodio e cambia tutto. Kolo Muani ha una potenza fisica veramente devastante. Se la partita la interpreti bene hai ottime chance di portarla ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 21 febbraio 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Pietro, telecronista Sky, ecco le sue parole: "Stasera sicuramente l’starà molto attento perché ha visto le partite del. L’in Europa mostra spesso una faccia diversa rispetto alla Bundesliga, ricordiamo che ha vinto l’Europa League l’anno scorso. Non penso parta all’assalto scriteriato, perché rischierebbe di prenderne molti in contropiede. È una, ma non di fenomeni. Kolo Muani è l’arma in più dei tedeschi. Se ilgioca come sa fare, la porta a casa. Però le previsioni nel calcio contano zero perché basta un episodio e cambia tutto. Kolo Muani ha una potenza fisica veramente devastante. Se la partita la interpreti bene hai ottime chance di portarla ...

