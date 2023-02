Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimilianoSg7 : RT @leggoit: Nicola ritrovata cadavere nel fiume. La donna aveva accompagnato le figlie a scuola ed era scomparsa - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Nicola ritrovata cadavere nel fiume. La donna aveva accompagnato le figlie a scuola ed era scomparsa - leggoit : Nicola ritrovata cadavere nel fiume. La donna aveva accompagnato le figlie a scuola ed era scomparsa - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Cosa è successo a Nicola Menetti? Il #20febbraio 2009 è scomparso da #CaRossa (#Bologna). La sua auto ritrovata poco l… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Cosa è successo a Nicola Menetti? Il #20febbraio 2009 è scomparso da #CaRossa (#Bologna). La sua auto ritrovata poco l… -

Ventiquattro giorni dopo la scomparsa,Bulley, 45enne, madre di due figlie, è statamorta nel fiume Wyre, che scorre nell'Inghilterra nord - occidentale. La notizia è stata data dalla polizia del Lancashire: 'Siamo ora in ...Dopo tanto cercare, per 24 lunghissimi giorni, alla fineBulley, 45 anni , è stataa un miglio (meno di un paio di chilometri) da dove era scomparsa. L'avvistamento di due passanti ...

Leggi su Sky TG24 l'articolo Uk, ritrovato nel fiume Wyre il corpo di Nicola Bulley: era scomparsa 24 giorni fa ...