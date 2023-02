New York: catturato un alligatore in un parco cittadino - Magazine (Di martedì 21 febbraio 2023) Lungo 1,2 m e in stato letargico per il freddo, l'esemplare si trovava nell'area verde di Prospect ... Leggi su quotidiano (Di martedì 21 febbraio 2023) Lungo 1,2 m e in stato letargico per il freddo, l'esemplare si trovava nell'area verde di Prospect ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : ?? Il New York Times porta in giudizio l’#UE per obbligare la #CommissioneEuropea a rivelare i contenuti degli Sms f… - MichaelWarbur17 : LUCIANO PAVAROTTI ‘NESSUN DORMA’ (The Lincoln Center - New York, 1979) - ilpost : Le immagini dell’alligatore trovato in un parco pubblico a New York - VinzDeCarlo1 : Fuori dal quartier generale di Pfizer a New York La gente inizia a non voler più lasciar passare - SHIN_Fafnhir3 : RT @microcerotis: Coinvolgimento di Heiko von der Leyen, marito della presidente, in un progetto di ricerca sui vaccini a mRna finanziato d… -