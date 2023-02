New Start sospeso e test atomici: Putin avverte la Nato sul nucleare (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel discorso alla nazione di oggi, il presidente Vladimir Putin ha affermato che la Russia si accinge a sospendere la sua partecipazione al trattato New Start, sulla riduzione e il controllo delle armi nucleari strategiche, stipulato con gli Stati Uniti, ma che per il momento non intende ritirarsi. “Devo dire oggi che la Russia sta InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel discorso alla nazione di oggi, il presidente Vladimirha affermato che la Russia si accinge a sospendere la sua partecipazione al trattato New, sulla riduzione e il controllo delle armi nucleari strategiche, stipulato con gli Stati Uniti, ma che per il momento non intende ritirarsi. “Devo dire oggi che la Russia sta InsideOver.

