New Start sospeso e test atomici: Putin avverte la Nato sul nucleare (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel discorso alla nazione di oggi, il presidente Vladimir Putin ha affermato che la Russia si accinge a sospendere la sua partecipazione al trattato New Start, sulla riduzione e il controllo delle armi nucleari strategiche, stipulato con gli Stati Uniti, ma che per il momento non intende ritirarsi. "Devo dire oggi che la Russia sta InsideOver.

