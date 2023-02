Neve a Roma e nel Lazio? Le previsioni meteo da lunedì 27 febbraio (Di martedì 21 febbraio 2023) Nonostante negli ultimi giorni si siano registrate temperature più miti, febbraio sembra avere in serbo ancora delle sorprese per i cittadini di Roma e di tutta la Penisola italiana. Gli esperti annunciano, infatti, per la prossima settimana, è previsto un calo delle colonnine di mercurio. Le novità del meteo a partire dalla prossima settimana Il meteo potrebbe portare novità importanti soprattutto a partire dalla prossima settimana. Il 27 febbraio, in particolare, i meteorologi hanno annunciato un notevole calo delle temperature e Neve anche nella capitale. Gli ultimi due giorni del mese potrebbero regalare ai Romani la nevicata che aspettano da inizio inverno. Ma a parte l’ultimo lunedì di febbraio in cui potrebbe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 febbraio 2023) Nonostante negli ultimi giorni si siano registrate temperature più miti,sembra avere in serbo ancora delle sorprese per i cittadini die di tutta la Penisola italiana. Gli esperti annunciano, infatti, per la prossima settimana, è previsto un calo delle colonnine di mercurio. Le novità dela partire dalla prossima settimana Ilpotrebbe portare novità importanti soprattutto a partire dalla prossima settimana. Il 27, in particolare, irologi hanno annunciato un notevole calo delle temperature eanche nella capitale. Gli ultimi due giorni del mese potrebbero regalare aini la nevicata che aspettano da inizio inverno. Ma a parte l’ultimodiin cui potrebbe ...

