Netflix, la nuova strategia: più qualità, meno quantità (Di martedì 21 febbraio 2023) L'anno della rivoluzione di Netflix El Paìs, di Natalia Marcos, pag. 62 Dieci anni fa, Netflix ha lanciato il primo grande successo internazionale di sua produzione. La prima stagione di House of Cards è stata presentata il 1° febbraio 2013. Un anno prima aveva iniziato la sua avventura nella produzione interna con la norvegese Lilyhammer, ma è stato il dramma politico con Kevin Spacey e Robin Wright a dare il via all'ambizioso progetto con cui la piattaforma di Los Gatos (California) è riuscita in pochi anni a conquistare la leadership nella rivoluzione dello streaming nel settore audiovisivo. Nata nel 1997 come società di noleggio di DVD per posta, l'azienda ha presto fatto il salto verso il digitale e si è messa in testa alla corsa per guidare la televisione digitale con ambizione globale. Ha costruito il suo modello su un'immagine di azienda ...

