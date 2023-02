«Nessun giallo sulla scomparsa di Virginia Furstenberg», la famiglia della nipote di Agnelli spegne le voci: tornata a casa da domenica (Di martedì 21 febbraio 2023) Virginia Maria Clara von Fürstenberg non è mai scomparsa. Il giallo che nelle ultime ore era cresciuto attorno alla nipote di Agnelli sembra essersi risolto in un lieto fine: «La famiglia fa presente che la Signora ha già fatto rientro nella sua abitazione domenica scorsa», si legge nel comunicato ufficiale diffuso poche ore fa. L’allontanamento da casa della 48enne era avvenuto lo scorso mercoledì 15 febbraio. Il sabato il padre Sebastian Egon von Fürstenberg si era presentato alla stazione dei carabinieri di di Marghera in Veneto per denunciare la sua scomparsa. La segnalazione è stata subito girata Milano, città di residenza della donna. Dopo poche ore, nella domenica del 19 ... Leggi su open.online (Di martedì 21 febbraio 2023)Maria Clara von Fürstenberg non è mai. Ilche nelle ultime ore era cresciuto attorno alladisembra essersi risolto in un lieto fine: «Lafa presente che la Signora ha già fatto rientro nella sua abitazionescorsa», si legge nel comunicato ufficiale diffuso poche ore fa. L’allontanamento da48enne era avvenuto lo scorso mercoledì 15 febbraio. Il sabato il padre Sebastian Egon von Fürstenberg si era presentato alla stazione dei carabinieri di di Marghera in Veneto per denunciare la sua. La segnalazione è stata subito girata Milano, città di residenzadonna. Dopo poche ore, nelladel 19 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Assodiritti : Astrolìa e il mistero delle tre cattedrali Prima di leggere dici non potrà mai succedere Dopo aver letto pensi tu… - Assodiritti : Astrolìa e il mistero delle tre cattedrali Prima di leggere dici non potrà mai succedere Dopo aver letto pensi tu… - andreamusso97 : RT @ferrerogianlu: A distanza di ottomila anni non hanno ancora capito che non esiste nessun audio in quanto il Var non può intervenire su… - Cosimomarinell2 : RT @ferrerogianlu: A distanza di ottomila anni non hanno ancora capito che non esiste nessun audio in quanto il Var non può intervenire su… - SilviaPrato1 : RT @ferrerogianlu: A distanza di ottomila anni non hanno ancora capito che non esiste nessun audio in quanto il Var non può intervenire su… -