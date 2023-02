Neoplasie sangue, in aumento opzioni di cura e aspettativa di vita (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) - I tumori del sangue stanno registrando negli ultimi anni incoraggianti progressi a livello terapeutico, consentendo di aumentare la qualità e l'aspettativa di vita dei pazienti. Il linfoma non-Hodgkin, la leucemia mieloide acuta in pazienti anziani, la mielofibrosi e la policitemia vera fanno meno paura grazie a terapie sempre più mirate e a un mix di medicinali target. E' quanto riporta un articolo pubblicato su 'Alleati per la Salute' ( www.alleatiperlasalute.it ), portale dedicato all'informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. Il linfoma non-Hodgkin a cellule B - si legge nell'articolo - risulta essere particolarmente aggressivo, anche se le terapie di prima linea riescono ormai a guarire una buona parte di pazienti. Per quelli cosiddetti "refrattari", che quindi non rispondono a ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) - I tumori delstanno registrando negli ultimi anni incoraggianti progressi a livello terapeutico, consentendo di aumentare la qualità e l'didei pazienti. Il linfoma non-Hodgkin, la leucemia mieloide acuta in pazienti anziani, la mielofibrosi e la policitemia vera fanno meno paura grazie a terapie sempre più mirate e a un mix di medicinali target. E' quanto riporta un articolo pubblicato su 'Alleati per la Salute' ( www.alleatiperlasalute.it ), portale dedicato all'informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. Il linfoma non-Hodgkin a cellule B - si legge nell'articolo - risulta essere particolarmente aggressivo, anche se le terapie di prima linea riescono ormai a guarire una buona parte di pazienti. Per quelli cosiddetti "refrattari", che quindi non rispondono a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alps_it : RT @avisnazionale: #15febbraio, Giornata mondiale contro il cancro infantile. Ogni anno, solo in Italia, circa 1400 bimbi si ammalano di l… - AvisSaSteo68 : RT @avisnazionale: #15febbraio, Giornata mondiale contro il cancro infantile. Ogni anno, solo in Italia, circa 1400 bimbi si ammalano di l… - igorosiodotcom : RT @avisnazionale: #15febbraio, Giornata mondiale contro il cancro infantile. Ogni anno, solo in Italia, circa 1400 bimbi si ammalano di l… - avisnazionale : #15febbraio, Giornata mondiale contro il cancro infantile. Ogni anno, solo in Italia, circa 1400 bimbi si ammalano… -