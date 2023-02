Nel Lazio lo spettro della siccità fa paura: l’allarme dell’Anbi (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma – Anche nel Lazio la siccità preoccupa e non poco. A lanciare l’allarme è Anbi Lazio, l’Associazione dei Consorzi di Bonifica ed irrigazione regionale che commenta, con preoccupazione i dati settimanalmente diffusi dall’Osservatorio dell’Anbi nazionale. I numeri riguardanti le risorse idriche dimostrano che la perdurante crisi idrica del Nord Italia non è una transitoria stagione siccitosa, ma la conseguenza di un ciclo idrico, ormai incapace di rigenerarsi naturalmente a causa di cambiamenti climatici sorprendentemente veloci e cui si può rispondere solo con la realizzazione di nuove infrastrutture e l’efficientamento di quelle esistenti per trattenere l’acqua di eventi meteo sempre più rari. “Anche nel Lazio, purtroppo, per gli stessi motivi, la crisi idrica mette ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 21 febbraio 2023) Roma – Anche nellapreoccupa e non poco. A lanciareè Anbi, l’Associazione dei Consorzi di Bonifica ed irrigazione regionale che commenta, con preoccupazione i dati settimanalmente diffusi dall’Osservatorionazionale. I numeri riguardanti le risorse idriche dimostrano che la perdurante crisi idrica del Nord Italia non è una transitoria stagione siccitosa, ma la conseguenza di un ciclo idrico, ormai incapace di rigenerarsi naturalmente a causa di cambiamenti climatici sorprendentemente veloci e cui si può rispondere solo con la realizzazione di nuove infrastrutture e l’efficientamento di quelle esistenti per trattenere l’acqua di eventi meteo sempre più rari. “Anche nel, purtroppo, per gli stessi motivi, la crisi idrica mette ...

