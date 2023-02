Nei suoi rapporti con la Serbia, l’Ue dovrebbe distinguere tra il governo e i cittadini (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel difficile rapporto tra la Serbia e l’Unione europea si finisce sempre per citare la Russia. Spesso però si danno per scontate le ragioni del legame così stretto tra Belgrado e Mosca, tema oggetto del recente report “Why still Pro-Russia?” della Henry Jackson Society. Al centro, un sondaggio condotto sui cittadini di due Paesi per certi versi simili in questa prospettiva, Serbia (sulla quale ci concentreremo) e Ungheria. Il rapporto recente tra Serbia e Russia si è rafforzato per l’eredità degli anni Novanta (che videro il bombardamento Nato su Belgrado del 1999, cui si oppose la Russia) e per la posizione comune per il Kosovo, riconosciuto da molti governi europei ma non da Mosca. Questi temi «aiutano a perpetrare la narrazione secondo cui i russi sono sempre al fianco dei serbi, al contrario dei Paesi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel difficile rapporto tra lae l’Unione europea si finisce sempre per citare la Russia. Spesso però si danno per scontate le ragioni del legame così stretto tra Belgrado e Mosca, tema oggetto del recente report “Why still Pro-Russia?” della Henry Jackson Society. Al centro, un sondaggio condotto suidi due Paesi per certi versi simili in questa prospettiva,(sulla quale ci concentreremo) e Ungheria. Il rapporto recente trae Russia si è rafforzato per l’eredità degli anni Novanta (che videro il bombardamento Nato su Belgrado del 1999, cui si oppose la Russia) e per la posizione comune per il Kosovo, riconosciuto da molti governi europei ma non da Mosca. Questi temi «aiutano a perpetrare la narrazione secondo cui i russi sono sempre al fianco dei serbi, al contrario dei Paesi ...

