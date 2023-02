Nei moduli dell'asilo spariscono mamma e papà: scoppia la bufera (Di martedì 21 febbraio 2023) A Roma due mamme e due papà potranno iscrivere i propri figli a nidi e scuole dell’infanzia. L’assessore Pratelli esulta: “Atto dovuto”. Lega in tackle: “Dal Comune solo ideologia” Leggi su ilgiornale (Di martedì 21 febbraio 2023) A Roma due mamme e duepotranno iscrivere i propri figli a nidi e scuole’infanzia. L’assessore Pratelli esulta: “Atto dovuto”. Lega in tackle: “Dal Comune solo ideologia”

