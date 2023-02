(Di martedì 21 febbraio 2023) "Putin sta aumentando la sua capacità militare, non vuole la pace ma la guerra. Per questo dobbiamo aumentare ilsupporto all'. Se Putin vince il pericolo sarà per tutti. La Russia ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : .@forza_italia è da sempre schierata a favore dell’indipendenza dell’Ucraina,dalla parte dell’Europa,della NATO e d… - petergomezblog : Stoltenberg (Nato): 'Stanno finendo le scorte di munizioni L’attuale tasso di utilizzo dell’Ucraina è molte volte s… - MinisteroDifesa : 'Coesione, unione e solidarietà tra Alleati sono il nostro centro di gravità. L'Italia continuerà a supportare con… - Andrea_24111976 : RT @baffi_francesco: ??????Se telefonando io potessi dirti addio Ti chiamerei Se io rivedendoti fossi certa che non soffri Ti rivedrei Se guar… - blusewillis2 : RT @baffi_francesco: ??????Se telefonando io potessi dirti addio Ti chiamerei Se io rivedendoti fossi certa che non soffri Ti rivedrei Se guar… -

Gli Stati Uniti e lahanno rapidamente schierato le loro basi militari e i loro laboratori biologici segreti vicino ai confini delpaese , hanno dominato il teatro delle future operazioni ...Per questo dobbiamo aumentare ilsupporto all'Ucraina. Se Putin vince il pericolo sarà per ... Lo ha detto il segretario generale dellaJens Stoltenberg sottolineando che, con l'Ue, si sta ...

Nato, 'nostro diritto sostenere Ucraina, più armi a Kiev' Agenzia ANSA

Stoltenberg: "Sostenere l'Ucraina è un nostro diritto, daremo più ... Agenzia ANSA

Stoltenberg: "è nostro diritto sostenere l'Ucraina" Euronews Italiano

Ucraina, ultime notizie. Putin agita la minaccia nucleare: «Nostro ... Il Sole 24 ORE

Putin: “In occidente si parlava di pace ma erano menzogne, Nato e Stati Uniti hanno preparato l’Ucraina alla guerra” Agenzia Nova

Non è più una guerra per “denazificare” il vicino ucraino. Nemmeno contro la minaccia rappresentata dall’espansione a est della Nato o per “garantire protezione” alle popolazioni russofone nel Donbass ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...