Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : .@forza_italia è da sempre schierata a favore dell’indipendenza dell’Ucraina,dalla parte dell’Europa,della NATO e d… - petergomezblog : Stoltenberg (Nato): 'Stanno finendo le scorte di munizioni L’attuale tasso di utilizzo dell’Ucraina è molte volte s… - MinisteroDifesa : 'Coesione, unione e solidarietà tra Alleati sono il nostro centro di gravità. L'Italia continuerà a supportare con… - seaborn3 : @MarcoRizzoPC Allora il suo consiglio sarebbe? Uscire dalla NATO, staccarsi dall’Europa e allearsi con la Russia? E… - NoahJohnsonM : @SarahSognatrice ??Forse un giorno forse un anno durerà Ma il nostro amore durerà per l'eternità Perché è nato nell'… -

...E DI SVOLTA' 'Con il messaggio di oggi parlo in un momento difficile e di svolta per il... ha detto Putin, ma in cambio ha ricevuto una reazione ipocrita e l'espansione della. 'Volevamo un'.... "Lae l'Unione europea supportano l'Ucraina", ha detto il segretario generale dellaJens Stoltenberg "dopo un anno che il presidente Putin ha cominciato la sua guerra illegale contro un vicino pacifico". "Putin ha iniziato questa guerra, ma ha sottostimato la determinazione ...

Nato: "Nostro diritto e' sostenere l'Ucraina" - Mondo Agenzia ANSA

Nato: "Nostro diritto e' sostenere l'Ucraina" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Nato, 'nostro diritto sostenere Ucraina, più armi a Kiev' Agenzia ANSA

Nato: 'Nostro diritto e' sostenere l'Ucraina' Tiscali Notizie

Nato: "Nostro diritto e' sostenere l'Ucraina" Gazzetta di Parma

"Prepara una nuova offensiva, ma nessuno attacca la Russia". La reazione a Bruxelles alle accuse di Putin su cause e motivazioni della guerra ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Accolgo con favore i recenti annunci degli alleati su nuovi carri armati, armi pesanti e addestramento ...