Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Durante la sosta per i mondiali e ancora dopo la ripresa di gennaio, giornali e tv hanno favoleggiato di memorabili… - VitoL526 : RT @simoneresiste: Pagelle esigenti Eintracht - Napoli. Partita che onestamente mi ha fatto vergognare di tifare questa squadra. Domini tu… - torefettuccia : RT @simoneresiste: Pagelle esigenti Eintracht - Napoli. Partita che onestamente mi ha fatto vergognare di tifare questa squadra. Domini tu… - GenMattonella : @erroriarbitrali Non sono d'accordo con la descrizione della dinamica: il 9 aveva appena calciato e stava per appog… - DomenicoPi99 : RT @simoneresiste: Pagelle esigenti Eintracht - Napoli. Partita che onestamente mi ha fatto vergognare di tifare questa squadra. Domini tu… -

da applausi a Francoforte. Gli azzurri stregano anche in Champions, dove battono 2 - 0 l'Eintracht e mettono unnei quarti di finale. ...Al 58' nuova svolta della gara con l'arbitro che espelle direttamente Kolo Muani per un intervento con ila martello sulla caviglia di Anguissa. Eintracht in dieci uomini. Ilcontinua ad ...

Napoli, un piede nei quarti di Champions: Eintracht battuto 2-0 in Germania La Stampa

Giuntoli cerca di tenere il Napoli con i piedi per terra, ma avverte ... Sport Fanpage

LIVE - Champions League, Eintracht-Napoli 0-2: raddoppia Di ... Sportitalia

Napoli, sparisce il quadro del piede sinistro di Maradona ai Quartieri Spagnoli: giallo risolto dopo alcune ore Corriere del Mezzogiorno

Maradona, furto shock a Napoli: rubato il quadro del piede sinistro! Corriere dello Sport

FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Napoli non perde un colpo nemmeno in Europa e supera per 2-0 l’Eintracht sul suo campo, ...FRANCOFORTE - Chi pronosticava un Napoli più timido e "giocabile" sul palcoscenico della ... con l'Eintracht rimasto in 10 al 58' per l'espulsione di Kolo Muani (piede a martello su Anguissa). Al 65' ...