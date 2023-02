Napoli, Stramaccioni: “Non vedo come possa perdere quest’anno” (Di martedì 21 febbraio 2023) “Non vedo come il Napoli possa perdere questo campionato”. Andrea Stramaccioni è sicuro. L’ex allenatore ha parlato a Il Messaggero Veneto riguardo ai partenopei e allo Scudetto. “Io capisco Spalletti che tiene la guardia alta, ma i primi 25’ del Napoli con il Sassuolo sono stati impressionanti: avevano l’argento vivo addosso” ha detto. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023) “Nonilquesto campionato”. Andreaè sicuro. L’ex allenatore ha parlato a Il Messaggero Veneto riguardo ai partenopei e allo Scudetto. “Io capisco Spalletti che tiene la guardia alta, ma i primi 25’ delcon il Sassuolo sono stati impressionanti: avevano l’argento vivo addosso” ha detto. SportFace.

