Napoli | Simeone | “Sempre stato ossessionato dall’idea di giocare in Champions League”

(Di martedì 21 febbraio 2023) A poche ore dalla sfida contro l’Eintracht Francoforte, Giovanni, attaccante del, ha parlato ai microfoni UEFA del suo sogno che finalmente quest’anno si è realizzato, ovveroe segnare in: “La prima edizione che ricordo perfettamente è stata quella vinta dal Milan, nel 2007. Da allora sonodi giocarci. Guardavo tutte le sfide, nonostante il fuso orario”. Una competizione che è tatuata anche sul suo corpo: “Mia madre mi ha dato il permesso, mentre mio padre non voleva che lo facessi. Ma io quel tatuaggio l’ho usato come motivazione, lo guardavo e sapevo di avere un obiettivo da raggiungere. Hosaputo che dovevo lavorare duramente per ...

- "E' determinante anche ae lo sta dimostrando, come lo aveva già fatto in passato. Un giocatore di grande livello e grande qualità, ...Pronto dalla panchina, spesso decisivo. EINTRACHT FRANCOFORTE (3 - 4 - 2 - 1) : Trapp; Tuta, Hasebe, N'Dicka; Buta, Sow, Kamada, Max; Lindstrom, Götze; Kolo Muani. All.: Glasner.(4 - ...

Francoforte - Napoli sarà visibile in tv in chiaro su Canale 5 e in streaming su Infinity, su Sky Sport e in streaming gratuito su calcio.bz.