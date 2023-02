Napoli, si prepara la sfida contro l’Eintracht: ecco la squadra di Glasner (Di martedì 21 febbraio 2023) Questa sera, finalmente, si accantoneranno i pronostici e andrà in scena l’ottavo di finale di Champions League tra l’Eintracht Francoforte ed il Napoli. l’Eintracht non ha l’esperienza europea di un Real Madrid o di un Manchester City, ma può vantare la vittoria d’Europa League, vinta ai rigori contro il Rangers dopo 42 anni di attesa, che ha consentito così l’accesso alla Champions League. squadra dal rendimento altalenante anche quest’anno, occupa attualmente il 6° posto in classifica con 38 punti (42 gol fatti, 29 subiti). Il tecnico austriaco Oliver Glasner ha più volte cambiato modulo nel recente passato ma sembra che abbia definitivamente optato per il 3-4-2-1 proponendo un calcio offensivo, tipicamente tedesco che talvolta può scoprirsi per mancanza di equilibrio. Kolo Muani e ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) Questa sera, finalmente, si accantoneranno i pronostici e andrà in scena l’ottavo di finale di Champions League traFrancoforte ed ilnon ha l’esperienza europea di un Real Madrid o di un Manchester City, ma può vantare la vittoria d’Europa League, vinta ai rigoriil Rangers dopo 42 anni di attesa, che ha consentito così l’accesso alla Champions League.dal rendimento altalenante anche quest’anno, occupa attualmente il 6° posto in classifica con 38 punti (42 gol fatti, 29 subiti). Il tecnico austriaco Oliverha più volte cambiato modulo nel recente passato ma sembra che abbia definitivamente optato per il 3-4-2-1 proponendo un calcio offensivo, tipicamente tedesco che talvolta può scoprirsi per mancanza di equilibrio. Kolo Muani e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una donna è deceduta in casa il giorno del suo quarantesimo compleanno, dopo avere consumato un pasto in un ristora… - siamo_la_Roma : ???La #primapagina dei principali quotidiani sportivi ?Notte stellare per #Inter e #Napoli ?? E la #Roma si prepara p… - Lex89691932 : RT @DiMarzio: #ChampionsLeague | Il @sscnapoli si prepara alla sfida con l'@Eintracht: il dato su #Kvaratskhelia e #Osimhen - DiMarzio : #ChampionsLeague | Il @sscnapoli si prepara alla sfida con l'@Eintracht: il dato su #Kvaratskhelia e #Osimhen - MilanWorldForum : Chelsea: pronta super offerta per Leao Le news -) -