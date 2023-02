Napoli, senti Matri: “Mi impressiona un aspetto degli azzurri” (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel corso della programmazione di DAZN, emittente streaming che si occupa di trasmettere la Serie A insieme ad altri campionati europei, è intervenuto l’ex calciatore Alessandro Matri, il quale ha parlato del Napoli: “degli azzurri più che il gioco mi impressiona la loro consapevolezza di essere forti, in passato era uno dei problemi poiché quando si entrava nel vivo c’era poi un calo. Quest’anno invece non si ferma davanti a nessuno, che sia una squadra piccola o grande, l’atteggiamento è lo stesso. Questa è una crescita importante e frutto del lavoro straordinario di Spalletti”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) Nel corso della programmazione di DAZN, emittente streaming che si occupa di trasmettere la Serie A insieme ad altri campionati europei, è intervenuto l’ex calciatore Alessandro, il quale ha parlato del: “più che il gioco mila loro consapevolezza di essere forti, in passato era uno dei problemi poiché quando si entrava nel vivo c’era poi un calo. Quest’anno invece non si ferma davanti a nessuno, che sia una squadra piccola o grande, l’atteggiamento è lo stesso. Questa è una crescita importante e frutto del lavoro straordinario di Spalletti”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauroAsara : @mirkonicolino E stigazzi i tifosi del Napoli? Ma senti questo... - Emaxlyy_ : @majewsky2000 SENTI CHE PUZZA SCAPPANO ANCHE I CANI, STANNO ARRIVANDO I NAPOLETANI, NAPOLI MERDA, NAPOLI COLERA, SI… - SenexViator : @GiuseppeFalcao Loro ci campano con le polemiche. Qui a Roma avrebbero da ridire anche se fossimo al posto del Napo… - Ciccioct89 : @PierlSciarra5 Senti non mi interessano sti discorsi da tifosotto avete rotto godetevi il Napoli e non rompete i sacrosanti ???? - Luxgraph : Juve, senti AS: 'Vlahovic, non solo Premier: il Real Madrid c'è' -