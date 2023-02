Napoli, senti Lozano: “Bellissima la prima al Maradona, i tifosi sono incredibili” (Di martedì 21 febbraio 2023) L’attaccante del Napoli Hirving Lozano ha risposto ad alcune simpatiche domande tramite gli account social del club azzurro, ecco le risposte del Chucky: Un ricordo in maglia Napoli?“Devo dire che ricordo quando sono arrivato, quello è stato un grande momento”. Cosa hai provato la prima volta che hai giocato al Maradona?“È stato bellissimo, i tifosi sono incredibili. Specialmente quando lo stadio è pieno” Qual è la tua leggenda preferita in maglia Napoli?“Maradona”. Il tuo calciatore di riferimento?“Ronaldo Nazario Da Lima”. Qual era il tuo ruolo quando hai iniziato a giocare?“Attaccante di sinistra”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) L’attaccante delHirvingha risposto ad alcune simpatiche domande tramite gli account social del club azzurro, ecco le risposte del Chucky: Un ricordo in maglia?“Devo dire che ricordo quandoarrivato, quello è stato un grande momento”. Cosa hai provato lavolta che hai giocato al?“È stato bellissimo, i. Specialmente quando lo stadio è pieno” Qual è la tua leggenda preferita in maglia?“”. Il tuo calciatore di riferimento?“Ronaldo Nazario Da Lima”. Qual era il tuo ruolo quando hai iniziato a giocare?“Attaccante di sinistra”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

