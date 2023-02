Napoli, senti l’ag di Simeone: “Sta dimostrando di essere determinante” (Di martedì 21 febbraio 2023) In una stagione, dove ci sono tutti impegni molto ravvicinati tra campionato e Champions League, è importante avere una rosa molto profonda per permettere al proprio allenatore di avere più opzioni, soprattutto a gara in corso quando è fondamentale cercare di incidere o chiudere il match. Tutte queste caratteristiche, quest’anno più che mai, le sta avendo il Napoli di Luciano Spalletti, che con i suoi uomini meno utilizzati è comunque riuscito ad accumulare un vantaggio di +15 punti sull’Inter. Vantaggio che è sicuramente dovuto al grande merito del tecnico toscano e di quello che è riuscito a mettere su con il gruppo squadra, facendo sentire tutti importanti alla stessa maniera. Questa è stata l’arma in più, riuscire a far tirar fuori il meglio ai propri calciatori meno utilizzati come Giovanni Simeone, che da sostituto, tutte le ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) In una stagione, dove ci sono tutti impegni molto ravvicinati tra campionato e Champions League, è importante avere una rosa molto profonda per permettere al proprio allenatore di avere più opzioni, soprattutto a gara in corso quando è fondamentale cercare di incidere o chiudere il match. Tutte queste caratteristiche, quest’anno più che mai, le sta avendo ildi Luciano Spalletti, che con i suoi uomini meno utilizzati è comunque riuscito ad accumulare un vantaggio di +15 punti sull’Inter. Vantaggio che è sicuramente dovuto al grande merito del tecnico toscano e di quello che è riuscito a mettere su con il gruppo squadra, facendore tutti importanti alla stessa maniera. Questa è stata l’arma in più, riuscire a far tirar fuori il meglio ai propri calciatori meno utilizzati come Giovanni, che da sostituto, tutte le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SerraniAle : @H_V_Maradona @SerieA Forse non avete capito che se ci fate fuori (si voi e il vostro pm “iello” del cazzo) la seri… - MauroAsara : @mirkonicolino E stigazzi i tifosi del Napoli? Ma senti questo... - Emaxlyy_ : @majewsky2000 SENTI CHE PUZZA SCAPPANO ANCHE I CANI, STANNO ARRIVANDO I NAPOLETANI, NAPOLI MERDA, NAPOLI COLERA, SI… - SenexViator : @GiuseppeFalcao Loro ci campano con le polemiche. Qui a Roma avrebbero da ridire anche se fossimo al posto del Napo… - Ciccioct89 : @PierlSciarra5 Senti non mi interessano sti discorsi da tifosotto avete rotto godetevi il Napoli e non rompete i sacrosanti ???? -