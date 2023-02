Napoli, senti Gullit: “Gli azzurri possono vincere la Champions” (Di martedì 21 febbraio 2023) Nella giornata di oggi, 21 febbraio, andranno in scena gli ottavi di finale della Champions League e tra le partita in programma c’è quella tra l’Eintracht Francoforte e il Napoli. Proprio della squadra azzurra ha parlato, nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Milan Ruud Gullit: “Per me gli azzurri possono vincere la Champions. L’ho detto anche in una trasmissione televisiva. Giocano un calcio che tutti vorremmo vedere con passaggi rapidi e precisi. In questa competizione, però, ci sono i club inglesi che sono molto forti, così come il Bayern ed il Real. Quest’ultimo ha mostrato cose increbili nella scorsa competizione, ma i partenopei hanno caratteristiche diverse rispetto alle avversarie. Quale Napoli era più forte, se ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) Nella giornata di oggi, 21 febbraio, andranno in scena gli ottavi di finale dellaLeague e tra le partita in programma c’è quella tra l’Eintracht Francoforte e il. Proprio della squadra azzurra ha parlato, nell’intervista alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista ex Milan Ruud: “Per me glila. L’ho detto anche in una trasmissione televisiva. Giocano un calcio che tutti vorremmo vedere con passaggi rapidi e precisi. In questa competizione, però, ci sono i club inglesi che sono molto forti, così come il Bayern ed il Real. Quest’ultimo ha mostrato cose increbili nella scorsa competizione, ma i partenopei hanno caratteristiche diverse rispetto alle avversarie. Qualeera più forte, se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JimmyMcGill120 : @Gianluc31446838 @velosodiego @GoalItalia Ingiusta o no in questo discorso non c'entra una sega, in ogni caso c'è s… - GuidoAndrea6 : @PalloneBucato @CampiMinati Senti quello che cantano in tutti gli stadi contro Napoli .... - SerraniAle : @H_V_Maradona @SerieA Forse non avete capito che se ci fate fuori (si voi e il vostro pm “iello” del cazzo) la seri… - MauroAsara : @mirkonicolino E stigazzi i tifosi del Napoli? Ma senti questo... - Emaxlyy_ : @majewsky2000 SENTI CHE PUZZA SCAPPANO ANCHE I CANI, STANNO ARRIVANDO I NAPOLETANI, NAPOLI MERDA, NAPOLI COLERA, SI… -