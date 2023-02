Napoli, senti Del Genio: “Contro l’Eintracht dipenderà tutto dalla forza del collettivo” (Di martedì 21 febbraio 2023) Il giorno della grande sfida è arrivato, è tornata la Champions League, che questa sera vedrà fronteggiarsi Eintracht Francoforte e Napoli, di fronte ad uno Deutsche Bank Park invaso da tifosi partenopei. Ambedue le squadre stanno attraversando un buon momento di forma nei rispettivi campionati, in modo particolare gli azzurri, assolutamente dominanti all’interno della Serie A, che anche in questa occasione cercheranno di fare la partita e tenere il pallino del gioco, esprimendo un calcio estremamente offensivo. Anche la formazione guidata dal tecnico Oliver Glasner, predilige una tipologia di calcio prettamente offensivo, essendo proprio l’attacco, il reparto con maggior qualità e potenziale, di fatto si prospetta un match pieno di capovolgimenti di fronte. Leggi anche: Napoli, Grava: “La Champions è indescrivibile, crescita del club sotto gli ... Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) Il giorno della grande sfida è arrivato, è tornata la Champions League, che questa sera vedrà fronteggiarsi Eintracht Francoforte e, di fronte ad uno Deutsche Bank Park invaso da tifosi partenopei. Ambedue le squadre stanno attraversando un buon momento di forma nei rispettivi campionati, in modo particolare gli azzurri, assolutamente dominanti all’interno della Serie A, che anche in questa occasione cercheranno di fare la partita e tenere il pallino del gioco, esprimendo un calcio estremamente offensivo. Anche la formazione guidata dal tecnico Oliver Glasner, predilige una tipologia di calcio prettamente offensivo, essendo proprio l’attacco, il reparto con maggior qualità e potenziale, di fatto si prospetta un match pieno di capovolgimenti di fronte. Leggi anche:, Grava: “La Champions è indescrivibile, crescita del club sotto gli ...

