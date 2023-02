Napoli, Ravanelli: “In Champions League possono giocarsela con tutti” (Di martedì 21 febbraio 2023) Mentre cresce l’attesa dei tifosi partenopei, in procinto di assistere al ritorno del Napoli in campo europeo, dove gli azzurri nella serata di oggi 21 febbraio scenderanno saranno impegnati contro l’Eintracht Francoforte, ad analizzare il percorso dei partenopei è stato l’ex attaccante di Juventus e Lazio, Fabrizio Ravanelli, intervenuto ai microfoni de Il Mattino: “Auguro al Napoli di chiudere in fretta il discorso campionato per potersi concentrare sulla Champions League. Gli azzurri in Europa se la possono giocare con tutti, anche con le big e lo hanno dimostrato nella fase a gironi con delle grandi prestazioni. Non devono temere nessuno, anzi, forse sono gli altri che devono temere il Napoli”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com. Leggi su contropiedeazzurro (Di martedì 21 febbraio 2023) Mentre cresce l’attesa dei tifosi partenopei, in procinto di assistere al ritorno delin campo europeo, dove gli azzurri nella serata di oggi 21 febbraio scenderanno saranno impegnati contro l’Eintracht Francoforte, ad analizzare il percorso dei partenopei è stato l’ex attaccante di Juventus e Lazio, Fabrizio, intervenuto ai microfoni de Il Mattino: “Auguro aldi chiudere in fretta il discorso campionato per potersi concentrare sulla. Gli azzurri in Europa se lagiocare con, anche con le big e lo hanno dimostrato nella fase a gironi con delle grandi prestazioni. Non devono temere nessuno, anzi, forse sono gli altri che devono temere il”. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.

