Napoli, rapina in un centro scommesse poco prima della mezzanotte (Di martedì 21 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una rapina è stata messa a segno la scorsa notte a Napoli, ai danni di un centro scommesse che si trova al civico 128 di Corso Amedeo di Savoia Duca D'Aosta. I rapinatori sono entrati in azione dieci minuti prima della mezzanotte. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto due persone, con il volto coperto da passamontagna e armati di pistola, sono entrati in una agenzia "Goldbet" facendosi consegnare l'incasso per poi fuggire. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

