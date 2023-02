Napoli, per ADL Kvara è intoccabile: non partirà per nessuna cifra (Di martedì 21 febbraio 2023) La SSC Napoli è senza dubbio la sorpresa del campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti sembra una macchina perfetta e merito è anche della programmazione effettuata da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Vera star del nuovo Napoli è Khvicha Kvaratskhelia. L’attaccante azzurro ha visto il suo valore aumentare L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) La SSCè senza dubbio la sorpresa del campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti sembra una macchina perfetta e merito è anche della programmazione effettuata da parte del presidente Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Vera star del nuovoè Khvichatskhelia. L’attaccante azzurro ha visto il suo valore aumentare L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Milan - #Pioli: 'Senza questo #Napoli saremmo ancora in corsa per lo scudetto' - ZZiliani : C'è da dire che gli sforzi dei media italioti per spargere cortine fumogene e camuffare la realtà delle cose è davv… - mirkonicolino : (Radio Sportiva) Peracchini, sindaco La Spezia: 'Società amareggiata per il comportamento dei propri sostenitori, m… - ripley_free : Sentenza nuova Tribunale Napoli per vaccinazioni obbligatorie per i militari molto importante. Attenzione ai dettag… - M4rkPhilips : @milanino48 I se e i ma non contano nel calcio come nella vita, arrivare secondi dopo che il Napoli è nettamente sc… -