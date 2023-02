Napoli, parla l’agente di Simeone: «Sta dimostrando che può fare bene anche partendo dalla panchina» (Di martedì 21 febbraio 2023) Alessandro Moggi, agente di Giovanni Simeone, ha parlato del momento dell’attaccante azzurro in questa stagione Alessandro Moggi, agente di Giovanni Simeone, ha parlato a margine dell’evento United for Ukraine. Simeone – «E’ determinante anche a Napoli e lo sta dimostrando, come lo aveva già fatto in passato. Un giocatore di grande livello e grande qualità, quest’anno sta dimostrando che può fare bene, anche partendo dalla panchina, anche perché i suoi gol sono sempre importanti, sempre che portano punti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023) Alessandro Moggi, agente di Giovanni, hato del momento dell’attaccante azzurro in questa stagione Alessandro Moggi, agente di Giovanni, hato a margine dell’evento United for Ukraine.– «E’ determinantee lo sta, come lo aveva già fatto in passato. Un giocatore di grande livello e grande qualità, quest’anno stache puòperché i suoi gol sono sempre importanti, sempre che portano punti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

