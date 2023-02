Napoli | Ostigard | «Giochiamo partita in partita senza fissarci su un obiettivo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 febbraio 2023) Le parole di Leonel predella sfida del: «Naturalmente sarà unaimportantissima contro una squadra forte» Leo, difensore del, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset nel predella sfida di Champions League con l’Eintracht. Di seguito le sue parole. «Naturalmente sarà unaimportantissima contro una squadra forte, dovremo essere coraggiosi e provare a giocare come nelle ultime gare. Speriamo di prenderci risultato, ma sappiamo che non sarà facile. Obiettivi? D’ora in poi giocheremodopoe non fisseremo un. ...