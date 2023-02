Napoli, Kvaratskhelia sbaglia il rigore dell’1-0 (Di martedì 21 febbraio 2023) rigore sbagliato dal Napoli contro l’Eintracht: Trapp intuisce la conclusione ad incrociare di Kvaratskhelia Il Napoli, in una partita molto equilibrata con l’Eintracht, spreca l’occasione di andare in vantaggio. sul rigore procuratosi da Osimhen, leggerezza della difesa tedesca e dal dischetto va Kvaratskhelia. Conclusione ad incrociare alla destra del portiere, ma Trapp intuisce e mette in angolo. Poco male per Spalletti, perchè nel giro di pochi minuti ci pensa Osimhen a portare in vantaggio il Napoli. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 febbraio 2023)to dalcontro l’Eintracht: Trapp intuisce la conclusione ad incrociare diIl, in una partita molto equilibrata con l’Eintracht, spreca l’occasione di andare in vantaggio. sulprocuratosi da Osimhen, leggerezza della difesa tedesca e dal dischetto va. Conclusione ad incrociare alla destra del portiere, ma Trapp intuisce e mette in angolo. Poco male per Spalletti, perchè nel giro di pochi minuti ci pensa Osimhen a portare in vantaggio il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

