Napoli, il +15 è anche un pericolo ma la sua forza è che gioca sempre al massimo (Libero) (Di martedì 21 febbraio 2023) Il Napoli visto da Libero, ne scrive Claudio Savelli: I partenopei hanno scavato un solco di 15 punti con altrettante giornate ancora da disputare. Hanno un margine netto di cinque sconfitte, possono perdere un terzo delle partite che restano. È un bonus che può diventare anche pericoloso, invita alla gestione e la gestione porta a disabituarsi al ritmo alto che poi viene richiesto in Champions, ma il Napoli non ci sta cascando. gioca ogni partita allo stesso modo, sia essa con una grande o una piccola come Spezia, Cremonese e Sassuolo, le ultime tre gare in A (8 gol fatti, zero subiti). È questa la vera grandezza della squadra, più del gioco e dei giocatori. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 febbraio 2023) Ilvisto da, ne scrive Claudio Savelli: I partenopei hanno scavato un solco di 15 punti con altrettante giornate ancora da disputare. Hanno un margine netto di cinque sconfitte, possono perdere un terzo delle partite che restano. È un bonus che può diventareso, invita alla gestione e la gestione porta a disabituarsi al ritmo alto che poi viene richiesto in Champions, ma ilnon ci sta cascando.ogni partita allo stesso modo, sia essa con una grande o una piccola come Spezia, Cremonese e Sassuolo, le ultime tre gare in A (8 gol fatti, zero subiti). È questa la vera grandezza della squadra, più del gioco e deitori. L'articolo ilsta.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Durante la sosta per i mondiali e ancora dopo la ripresa di gennaio, giornali e tv hanno favoleggiato di memorabili… - ZZiliani : Questione di opinioni. Ma nel giorno in cui il #Napoli viene a trovarsi a +15 sulla seconda in classifica, impresa… - MiC_Italia : #Totò, 125 anni del Principe della risata. Il 15 febbraio 1898 nasceva a Napoli Antonio De Curtis. La sua comicità,… - GazzettinoL : il Punto del Garfa – Napoli implacabile vince a Sassuolo e vola a + 15 sull’Inter - napolista : Napoli, il +15 è anche un pericolo ma la sua forza è che gioca sempre al massimo (Libero) L’ampio margine in class… -