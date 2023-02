Napoli-Eintracht Francoforte in tv: data, orario e diretta streaming ritorno ottavi Champions League (Di martedì 21 febbraio 2023) Napoli-Eintracht Francoforte sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Dopo la trasferta in terra tedesca, al Maradona c’è il secondo dei due atti che mettono in palio il pass per i quarti di finale. Gli azzurri vogliono una vittoria per sognare in grande di arrivare fino in fondo. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 15 marzo, diretta tv e streaming in esclusiva su Amazon Prime Video. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 21 febbraio 2023)sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudel match dideglidi finale di2022/2023. Dopo la trasferta in terra tedesca, al Maradona c’è il secondo dei due atti che mettono in palio il pass per i quarti di finale. Gli azzurri vogliono una vittoria per sognare in grande di arrivare fino in fondo. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 15 marzo,tv ein esclusiva su Amazon Prime Video. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkySport : ??????? ?????????????????? ??????? Eintracht Francoforte-Napoli martedì dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport #SkyUCL… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avev… - sportface2016 : #EintrachtNapoli, Francoforte tappezzata di adesivi razzisti: 'Terroni di m****' (FOTO) - PatrickASRfan : RT @sportface2016: #EintrachtNapoli, tensione a #Francoforte: tifosi azzurri presi a schiaffi in faccia, arrestati 9 tedeschi che avevano g… - incoeu : #MiniTG: ???? Germania, tension a Francofort prima del match Eintracht-Napoli: cacia a l'italian in di ristorant e pa… -